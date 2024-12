Regierungsbildung: Höcke: Voigt trägt Thüringer CDU zu Grabe

Erfurt - Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke hat dem neuen Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) vorgeworfen, ein Regierungschef von "Gnaden" dreier linker Partner zu sein. "Voigt hat mehr linke Partner als die CDU konservative Werte", sagte Höcke nach der Wahl des CDU-Politikers im Landtag in Erfurt. Voigts Machtwille sei so groß, dass er die Restbestände von Konservatismus und Traditionsbewusstsein in der CDU opfere. Voigt habe mit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten die CDU in Thüringen zu Grabe getragen.