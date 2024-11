Regierungsbildung "Friedlicher Vertrag": Thüringer Koalition ist sich einig

"Wir wurden nicht füreinander geschaffen, aber wir sind in Verantwortung, aufeinander zuzugehen", sagte der SPD-Vorsitzende Georg Maier. Das Ergebnis sei gut, er gehe deshalb mit Zuversicht in die SPD-Mitgliederbefragung, die in der kommenden Woche starte. "Thüringen braucht einen Neustart", so die BSW-Vorsitzende Katja Wolf. Ihr Co-Vorsitzender Steffen Schütz merkte zu den drei Koalitionären an: "Wir sind füreinander bestimmt, wir werden es beweisen."