CDU-Minister erst am Freitag

Aus der Führungsmannschaft der SPD heißt es, Parteichef Georg Maier bleibe Innenminister. Die SPD, die schon seit Jahren in Regierungsverantwortung in Thüringen steht, habe für das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie die ehemalige Innenstaatssekretärin und Parteivize Katharina Schenk benannt. Die CDU will nach Angaben aus ihren Reihen erst am Abend Gespräche mit ihren Ministerkandidaten führen.