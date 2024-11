Regierungsbildung: Erste Arbeitsgruppen verhandeln mögliche Thüringer Koalition

Erfurt - In den Thüringer Koalitionsverhandlungen sind die ersten Arbeitsgruppen zu inhaltlichen Gesprächen zusammengekommen. Heute seien Treffen der vier Gruppen für Migration, Wirtschaft, Bildung und Gesundheit angepeilt gewesen, sagte ein Sprecher der CDU-Fraktion. Teils säßen die Verhandler aus CDU, BSW und SPD schon zusammen, teils sei das für den Abend geplant. In weiteren drei Arbeitsgruppen soll es in den kommenden Tagen etwa um Landwirtschaft, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Finanzen gehen.