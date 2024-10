Parteigremien tagen Ende der Woche

Voraussichtlich am Ende der laufenden Woche sollen sich verschiedene Gremien der drei Parteien mit einem von den Unterhändlern erarbeiteten Sondierungspapier beschäftigten. Billigen die Landesvorstände von CDU, BSW und SPD das Papier, würden die drei Parteien vermutlich in der nächsten Woche in weitere Verhandlungen eintreten. Die Sondierungsgespräche zwischen den drei Parteien hatten Ende September begonnen.