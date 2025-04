Regierungsbildung CSU: Mit "Digital Doro" und "schwarzem Metzger" nach Berlin

Rainer ist aber nur Söders zweite Wahl für den Ministerposten – bereits im Wahlkampf hatte der CSU-Chef Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner als seinen Wunschkandidaten benannt. Dieser hatte aber im März nach Protesten von Umwelt- und Tierschützern gegen seine Person aufgegeben.

Florian Hahn, Staatsminister im Auswärtigen Amt

Als erster CSU-Politiker soll der Abgeordnete Florian Hahn, einer der Außen- und Verteidigungsexperten der Partei, Staatsminister im CDU-geführten Auswärtigen Amt werden. Die Personalie war insbesondere in der CSU sehr wohlwollend aufgenommen worden, "damit werde die Partei auch außerhalb des Landes noch sichtbarer und einflussreicher", hieß es aus dem Vorstand.

Hahn ist 51 Jahre alt und seit 2009 Mitglied des Bundestags. Von 2019 bis 2022 war Hahn auch Vize-Generalsekretär der CSU. Anschließend wurde er zum ersten internationalen Sekretär der CSU berufen – ein repräsentatives Amt.

Daniela Ludwig, Innenstaatssekretärin

Die Rosenheimerin wird im Innenministerium an der Seite von Alexander Dobrindt arbeiten. Die Juristin hat sich vielseitig engagiert, war Drogenbeauftragte, hat sich mit jüdischem Leben beschäftigt und kennt sich laut Söder mit Grenzthemen wie Migration aus.

Söder hat sie beeindruckt, als er sie als stellvertretende Generalsekretärin nicht mehr berücksichtigte. "Anstatt zu motzen, zu jammern, hat sie einfach weitergemacht und sich wirklich hoch engagiert gezeigt."

Silke Launert, Staatssekretärin im Forschungsministerium

Die Oberfränkin aus Bayreuth ist Juristin und kennt sich nach Darstellung Söders besonders mit Hochschulfragen aus. Söder erhofft sich, dass die 47-Jährige an der Seite von Dorothee Bär in der Lage sein wird, auch Forschungsgeld in ihre Heimatregion zu bringen.

Martina Englhardt-Kopf, Agrarstaatssekretärin

Die Nebenerwerbslandwirtin aus der Oberpfalz soll an der Seite des niederbayerischen Ministers Alois Rainer auch die Interessen Ostbayerns in Berlin vertreten. "Die Oberpfalz hatte seit über 27 Jahren kein Mitglied mehr in der Bundesregierung. Dies ändert sich ab jetzt mit Martina Englhardt-Kopf", sagte Söder.

Ulrich Lange, Staatssekretär im Verkehrsministerium

Der Schwabe wird von Söder als kommunikations- und durchsetzungsstark skizziert. Er ist neben Außen-Staatsminister Hahn der zweite CSU-Politiker im Kabinett, der in einem von der CDU geführten Ministerium dient.

Lange soll für Bayern unter anderem Lösungen für viele große Verkehrsprobleme finden – von der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke bis zum Brenner-Basistunnel. "Es gibt kaum ein Ministerium, in dem in Deutschland so viel Geld in den nächsten Jahren verteilt werden kann", sagte Söder.