Regierungsbildung: CSU: Koalitions-Arbeitsgruppen sollen am Donnerstag starten

München - Nach der grundsätzlichen Einigung von Union und SPD in den Sondierungsgesprächen sollen die Koalitionsverhandlungen nach CSU-Angaben in wenigen Tagen starten. Die Arbeit in den Arbeitsgruppen solle in der neuen Woche beginnen, sagte CSU-Chef Markus Söder nach Teilnehmerangaben in einer Schalte des CSU-Vorstands. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nannte demnach als Startdatum für die Arbeitsgruppen den kommenden Donnerstag, 13. März. Ziel sei, dass diese danach binnen zehn Tagen fertig würden.