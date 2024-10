Regierungsbildung Bisher keine Vereinbarung zum Ukraine-Krieg in Thüringen

Erfurt - CDU, BSW und SPD in Thüringen haben in ihrem Sondierungspapier das strittige Thema Krieg und Frieden ausgespart. Es sei nach mehreren Sondierungsrunden noch keine gemeinsame Formulierung der drei potenziellen Koalitionspartner zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die mögliche Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland in das Papier aufgenommen worden, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der BSW-Fraktion, Tilo Kummer, in Erfurt. Es sei jedoch vereinbart worden, dass es dazu einen Passus in der Präambel eines möglichen Koalitionsvertrages der drei Parteien geben wird.