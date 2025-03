Regierung: Voigts erste MPK - Bundesratsabstimmung noch unklar

Erfurt (dpa/th) - Erster Aufschlag für den Neuen: Thüringens Regierungschef Mario Voigt nimmt am Mittwoch erstmals an einer Ministerpräsidentenkonferenz teil. Es sei eine "gute Chance, die Themen zu platzieren, die uns wichtig sind", sagte der CDU-Politiker nach einer Kabinettssitzung in Erfurt.