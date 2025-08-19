Regierung: Theo Waigel: Jesus Christus hatte weniger Follower als Söder

Augsburg/München - Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel hat sich in einem Interview scherzhaft über die Aktivität des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in den sozialen Medien geäußert. "Er hat mal erzählt, dass er jetzt mehr als 500.000 Follower hat. Darauf habe ich geantwortet: Jesus Christus hatte nur zwölf und von denen konnte er sich nur auf elf wirklich verlassen. Trotzdem hat er es zur Weltgeltung gebracht", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Über den Satz habe auch Söder schmunzeln müssen, so der frühere CSU-Chef.