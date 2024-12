Regierung: Südthüringer CDU: Ernennung von Kummer als Minister fatal

Erfurt (dpa/th) - Die CDU in Südthüringen hat mit scharfer Kritik auf die Ernennung von Tilo Kummer (BSW) als Minister für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten in der neuen Brombeer-Koalition reagiert. Seine einstige Mitarbeit im Wachregiment "Feliks Dzierzynski" des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit stehe im klaren Widerspruch zu den Grundwerten der CDU, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Vorsitzenden der CDU Kreisverbände von Sonneberg, Suhl, Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen.