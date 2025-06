München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hört in diesem Sommer nach eigenen Angaben ABBA, Rainhard Fendrich und Adriano Celentano. Auf seiner Sommer-Playlist, die er auf der Plattform X (früher Twitter) veröffentlichte und mit "#Söderssommersongs" überschrieb, stehen außerdem Bellini mit "Samba do Brasil" und die Spider Murphy Gang mit "Sommer in der Stadt".