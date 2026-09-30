Söder: Tankrabatt wichtig, aber es braucht mehr

Den Tankrabatt, der in der Nacht in Kraft tritt, bezeichnete Söder als zwingend notwendige Maßnahme und wichtiges Signal - auch wenn das Instrument nicht ganz gerecht sei. Aber es sei die einzige Maßnahme, "die schnell machbar ist und umsetzbar ist". Es brauche aber eine grundlegende Energiesteuerreform, betonte er. "Auf Dauer können wir uns das nicht leisten, dass Tanken so teuer ist. Wir können uns auch nicht leisten, dass Energie so teuer ist." So könnte man argumentieren, dass man neben dem Industriestrompreis beispielsweise einen Handwerkerstrompreis brauche. Der Tankrabatt sei also für jetzt okay. Aber Söder bekräftigte: "Das wird nicht reichen, da braucht es mehr."