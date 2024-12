Erfurt (dpa/th) - Thüringens neue Brombeer-Regierung aus CDU, BSW und SPD will Kandidaten für die Staatssekretärsposten in den Ministerien vor der Berufung genauer prüfen. Das Kabinett habe sich auf ein Regelwerk für diese Personalentscheidungen verständigt, sagte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) bei der ersten Kabinettssitzung in Erfurt.