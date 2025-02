Erfurt (dpa/th) - Nach Beschwerden vom BSW über den Umgang mit den eigenen Themen in der Brombeer-Koalition sieht Ministerpräsident Mario Voigt keine Anzeichen für schlechte Laune in seiner Landesregierung. "Die Stimmung ist gut", sagte er nach einer Kabinettssitzung in Erfurt. "Ich hatte heute den Eindruck, dass keiner Bauchschmerzen, sondern alle guten Hunger hatten, weil ich auch einen ausgegeben habe auf meinen Geburtstag." Voigt ist im Februar 48 geworden.