"Das Grundgesetz hat nicht ohne Grund den Artikel 21. Das ist die Lehre aus unserer Geschichte", sagte Maier. Das unterscheide Deutschland auch von allen anderen Ländern in Europa. "Wir tragen die Verantwortung für das größte Menschheitsverbrechen, das jemals begangen wurde. Und deshalb darf es in Deutschland niemals dazu kommen, dass Rechtsextremismus so stark wird, dass er die Macht an sich reißen kann."