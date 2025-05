Regierung: Innenminister: Gesetz kein Schritt zum Überwachungsstaat

Erfurt (dpa/th) - Nach Ansicht von Thüringens Innenminister Georg Maier sollte moderne Technik und Künstliche Intelligenz bei der Ermittlungsarbeit mit Bedacht genutzt werden. Moderne Technik müsse immer so zum Einsatz kommen, dass der Rechtsstaat nicht infrage gestellt werde, sagte Maier nach einer Kabinettssitzung in Erfurt. "Was ich keinesfalls will, ist, dass zum Beispiel künstliche Intelligenz so eingesetzt wird, dass Bürgerrechte eingeschränkt werden", sagte der SPD-Politiker. Er wolle auf keinen Fall, dass Thüringen einen "Schritt in Richtung Überwachungsstaat oder Polizeistaat" mache.