Regierung in der Krise: Koalition in Niederlanden steuert auf Neustart zu

Streit im Dreierbündnis um "Millionärsteuer"

Nach einem heftigen Streit um eine Steuerreform und die Einführung einer "Millionärsteuer" hatte die rechtsliberale VVD mit dem Austritt aus der Koalition gedroht. Ein Bruch schien unabwendbar, nachdem das Parlament mit den Stimmen der übrigen zwei Koalitionspartner am späten Donnerstagabend die Reform verabschiedet hatte. Die Regierung ist erst seit knapp neun Monaten im Amt und hat in keiner der beiden Kammern des Parlaments eine Mehrheit.