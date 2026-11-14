München - Der plötzlich gestorbene bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger wird heute mit einem großen Trauerakt im Münchner Liebfrauendom gewürdigt. Um 10.30 Uhr beginnt ein Pontifikalrequiem unter der Leitung von Kardinal Reinhard Marx, unmittelbar gefolgt von einem Trauerstaatsakt. Dort wollen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl sprechen. Anschließend lädt Söder zu einem Trauerempfang zu Ehren Aiwangers in die Münchner Residenz. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in seiner Heimat sein.