Regierung in Bayern Ministerium will nach Aiwangers Tod "bruchlos" weitermachen

Gotthardt erfuhr in Singapur von Aiwangers Tod

Zum Zeitpunkt der Todesnachricht war Gotthardt noch in Singapur auf einer Delegationsreise. Er habe dann umgehend beschlossen, zurückzukehren, und den nächstmöglichen Flug genommen. Um halb sieben in der Früh sei er angekommen und "dann direkt ins Ministerium". Dort habe er zahllose Gespräche geführt. Jarothe sagte: "Wir wissen auch, das hätte auch unser Minister so gewollt, es muss weitergehen." Gotthardt genieße das volle Vertrauen der ganzen Belegschaft. "Wir unterstützen ihn vollumfänglich in der Arbeit, die jetzt fortgesetzt werden muss."