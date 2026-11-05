Straubing (dpa/lby) - Der niederbayerische CSU-Bezirksvorsitzende Christian Bernreiter hat den plötzlich gestorbenen Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger als Garant für eine stabile bürgerliche Koalition in Bayern gewürdigt. "Auf sein Wort konnten wir uns verlassen", teilte der Verkehrsminister in Straubing mit. Jetzt sei ein Moment des Innehaltens und der Dankbarkeit. CSU und Freie Wähler bilden die Regierungskoalition in Bayern, Aiwanger war der Chef der Freien Wähler.