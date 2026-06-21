Reggaeton und Pop Bad Bunny heizt bei Deutschland-Shows in NRW ein

Später wechselte Bad Bunny für seine Performance auf das Dach der "Casita". Dort bekam das Publikum das zu sehen, wofür der Musiker mittlerweile auch bekannt ist: das sogenannte Dwerken, eine provokante Tanzbewegung. Der Begriff ist eine Schöpfung aus den Wörtern "dick" (Englisch: Schwanz) und Twerken. Twerking ist der Tanzstil, der in gebeugter Haltung durch isolierte Hüftbewegungen den Po zum Vibrieren bringt. Dwerking wiederum ist das Vor- und Zurückbewegen, um den Penis zum Schwingen zu bringen.