Reggaeton und Pop Bad Bunny heizt bei Deutschland-Shows in NRW ein

Düsseldorf - "Muchas gracias, Düsseldorf!" - Bad Bunny hat auf seiner Welttournee einen Stopp in Nordrhein-Westfalen eingelegt. Bei sommerlichen Temperaturen begeisterte der Weltstar die Besucher der Merkur Spiel-Arena über zweieinhalb Stunden mit einem Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop. Der 32-Jährige tourt seit November mit seinem aktuellen Album "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (Deutsch: Ich hätte mehr Fotos machen sollen). Mit mehr als 100 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify gehört Bad Bunny zu den bekanntesten Künstlern weltweit.