Noch bevor die Sonne richtig aufgegangen ist, herrscht auf dem Parkplatz bereits Hochbetrieb. Autos rollen im Minutentakt auf das Gelände, frei gewordene Stellplätze sind hart umkämpft. Über dem Eingang spannt sich eine Girlande aus roten und gelben Luftballons, darunter schieben die ersten Kunden ihre vollgepackten Einkaufswagen Richtung Auto. Seit Donnerstagmorgen hat die neue Netto-Filiale in der Meininger Utendorfer Straße 31 geöffnet.