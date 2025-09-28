Der bisher teuerste öffentlich versteigerte Gegenstand war das Gemälde „Salvator Mundi“ von Leonardo da Vinci, welches 2017 bei Christie’s in New York für circa 450 Millionen US-Dollar. Nach heutigem Umrechnungskurs wären dies 384 Millionen Euro. Von diesen Summen ist man in Sonneberg Lichtjahre entfernt; dennoch hatte der ein oder andere Schnäppchenjäger um Punkt 9 Uhr den Weg ins Rathaus gefunden. Auf den Tischen gab es alles Mögliche: von Regenschirmen über Kleidung bis hin zu Handyzubehör. Besonders gerne verloren werden kabellose Bluetooth-Kopfhörer.