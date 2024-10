Regensburg: Täter mit auffälligen Masken überfallen Mutter und Tochter

Regensburg (dpa/lby) - In Regensburg sind eine 44-jährige Frau und ihre minderjährige Tochter Opfer eines Raubüberfalls in ihrer eigenen Wohnung geworden. Zwei maskierte Männer verschafften sich am frühen Abend Zutritt zu der Wohnung im Regensburger Süden und bedrohten die beiden Bewohnerinnen mit Gewalt. Den Tätern gelang es nach Polizeiangaben, einen Tresor in den Wohnräumen zu öffnen und mit Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrags zu flüchten.