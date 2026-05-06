Regensburg (dpa/lby) - Ein 22-jähriger Mann ist in einer Asylunterkunft in Regensburg von seinem Mitbewohner schwer verletzt worden. Mit einer Schere habe ein 33-Jähriger auf den 22-Jährigen eingestochen, teilte die Polizei mit. Der Schwerverletzte wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.