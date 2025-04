Regensburg: Mehr Videoüberwachung für mehr Sicherheit am Hauptbahnhof

32 Kameras an 19 Standorten

Die im Dezember 2024 in Betrieb genommene neuen Videoüberwachung im Bahnhofsbereich ermögliche der Polizei Zugriff auf 32 Kameras an 19 Standorten. In den weiteren Ausbau von Videoüberwachung im öffentlichen Raum in Bayern investiere der Freistaat in diesem Jahr 3,8 Millionen Euro. Es soll beispielsweise künftig möglich werden, dass die Polizei die Bilder externer Kameras wie etwa die der Deutschen Bahn und der ÖPNV-Betreiber nutzen kann.