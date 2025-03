Sonne auf Stippvisite

Für den Mittwoch kündigt der DWD Wolken an. Im Verlauf des Tages soll vom Südwesten her Regen aufziehen. Zwischen den Alpen und dem Bayerwald bleibe es am längsten trocken. Dort seien im späteren Tagesverlauf vereinzelt Gewitter möglich. Bei Temperaturen von maximal 9 bis 14 Grad soll es in Oberbayern und Niederbayern am wärmsten werden. In der Nacht zum Donnerstag könne es zeitweise regnen und neblig werden.