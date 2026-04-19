Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Noch nie spielte der VfB Suhl Lotto Thüringen im Playoff-Finale um die Deutscher Meisterschaft, noch nie waren Euphorie und Emotionen um die Suhler Volleyballerinnen so groß wie in diesen Wochen. Nur noch ein Sieg trennt das Team vom Titel, der am Mittwoch in eigener Halle mit dem dritten Sieg gegen den Dresdner SC gesichert werden soll.