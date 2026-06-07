Samstagmittag vor dem Hauptbahnhof in Arnstadt: Zufrieden schaut Michael Blanke auf das Treiben. „In Erfurt waren wir über 400 Starter“, sagt der Organisator der 32. Regenbogentour. Jetzt, rund zwei Stunden später, ist in Arnstadt Zwischenstopp und Gelegenheit für weitere Fahrer, sich dem Feld anzuschließen. „40 bis 50 kommen hier noch dazu“, sagt Karin Allstädt, Vorstandsmitglied der Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt.