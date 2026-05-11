Zwei Mädchen stehen an einem Infostand und schauen neugierig die Infobroschüren und die bunten Sticker an. „Meine Freundin würde gerne wissen, was die Sticker bedeuten“, sagt eine der beiden. Kristin Bursch, Jugendpflegerin im städtischen Jugendhaus Schatoh, ist zur Stelle und weiß Bescheid, erklärt die Bedeutungen von „Gay“, „Trans“ und Co., wie sie auf den Stickern zu finden sind. Kurze Zeit später decken sich die beiden Schülerinnen ebenfalls mit Block, Stickern und Co. ein, loben die Aktion und erklären, Neues gelernt zu haben.