Es gibt Veranstaltungen, die sind mehr als nur Termine im Kalender. Sie sind Farbtupfer im manchmal grauen Alltag. Besonders, wenn ihn Kinder bewältigen müssen. Genauso ein Termin ist die Regenbogentour, die am 6. Juni zum 32. Mal durch Thüringen rollt. Getragen von Hunderten Menschen, die ihre Kraft in Fahrradpedale legen – für krebskranke Kinder. Damit sie an diesem Tag im Mittelpunkt stehen. Gesehen werden. Vielleicht ein wenig Kraft schöpfen. Und Mut.