Während in Sachsen lediglich mit schwachem Wind zu rechnen ist, werden in Thüringen und Sachsen-Anhalt auch Windböen erwartet. In diesen beiden Bundesländern ziehe der Regen schließlich im Laufe der Nacht ab - lediglich in Sachsen sei weiterhin örtlich mit Niederschlag zu rechnen. Die Höchsttemperaturen des Tages von bis zu 21 Grad fallen zudem in der Nacht auf bis zu fünf Grad.