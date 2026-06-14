Das Frühjahr zeigte sich 2026 von einer gänzlich anderen Seite als noch vor einem Jahr. Auf den Feldern der Agrargenossenschaft Moorgrund griff Betriebsleiter Thilo Starker seinerzeit gar zu einem Hammer, um den steinharten Boden für eine Probe aufzuschlagen. Auch der regionale Biolandwirt Christoph Ender beobachtete diesen fundamentalen klimatischen Wandel mit großer Sorge: „Man hat das Gefühl, es gibt gar keinen Frühling mehr, auch keinen richtigen Herbst. Es geht direkt vom Winter in den Sommer.“ Die Situation im Vorjahr war ziemlich prekär. Doch 2026 zeigt sich ein deutlich entspannteres Bild auf den regionalen Äckern. Starkers Kollege in der Agrargenossenschaft, Jonathan Wehrum, bewertet die aktuelle Lage vor Ort und wagt dabei auch einen Blick in die Zukunft.