Regelwidriges Parken: Erfurt und Weimar greifen bei Gehwegparkern hart durch

Wo noch wenig Platz zum Gehen bleibt

Kritisch bewertet die Umwelthilfe auch die Praxis in Gotha: Dort werde das Abstellen von Fahrzeugen bis zu einer verbleibenden Restbreite von 1,20 bis 1,50 Meter geduldet. Dies ist nach Rechtsauffassung des Vereins klar rechtswidrig. Die Stadt Gera toleriere das verbotswidrige Abstellen von Fahrzeugen auf Gehwegen laut Angabe bis zu einer verbleibenden Restgehwegbreite von zwei Metern.