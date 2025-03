Sperrklausel in Verfassung von Anfang verankert

Diesen Antrag hatten die Verfassungsrichter aber wenige Tage vor der Wahl in einem Eilverfahren abgelehnt. Der Antrag sei an sich unzulässig, so die Begründung damals. Denn die Klausel habe ihre Grundlage unmittelbar in der Thüringer Verfassung. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof sei nicht befugt, die Norm der Verfassung und die entsprechende Bestimmung im Thüringer Landeswahlgesetz vorläufig außer Kraft zu setzen.