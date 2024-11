Regelschule Vordere Rhön Bettenhausen: Gutes tun auf 8919 Kilometern

Überwältigende Unterstützung erhalten

Mit viel Enthusiasmus und Teamgeist legten die Teilnehmer aus den Klassen 5 bis 9 in zwei Durchläufen an der alten Gärtnerei in Bettenhausen insgesamt 8919 Kilometer zurück, um möglichst viele Spenden zu sammeln. „Es war beeindruckend zu sehen, wie sich alle für diesen guten Zweck eingesetzt haben“, erklärte die Schulleiterin bei der Übergabe. „Wir sind überwältigt von der Unterstützung, die wir erhalten haben, und freuen uns, dass wir mit unserer Aktion so viel bewirken konnten.“