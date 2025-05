Im Jahr 2022 wurde an der Regelschule am Ulsterberg in Unterbreizbach/Räsa ein Projekt mit dem Namen „Baumschule am Biosphärenreservat“ gestartet. Dazu wurden auf dem Schulgelände durch die Schülerinnen und Schüler der damals neuen 5. Klassen 17 zweijährige Bäume jeweils unterschiedlicher Baumarten gepflanzt. Die Schüler übernahmen jeweils zu zweit die Patenschaft über ihren Baum und erstellten im Unterricht eine Informationstafel für ihren Baum. Aktiv unterstützt wurde das Projekt durch den Förderverein der Schule, die Sparkassenstiftung der Wartburg-Sparkasse, Revierförster Hans Brückner und Tischlermeister Rainer Ißbrücker aus Pferdsdorf. Den Stein ins Rollen gebracht hatte,wie so oft, der langjährige Fördervereinsvorsitzende Uwe Borger.