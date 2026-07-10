Ein besonderer Tag ist die Übergabe von Abschlusszeugnissen allemal – so gingen auch die diesjährigen Absolventen der Regelschule „Im Werratal“ in Obermaßfeld-Grimmen-thal jüngst erwartungsvoll und stolz in die eigens zu diesem Anlass vorbereitete Feierstunde. Gemeinsam mit Familien, Freunden und Lehrern sowie Vertretern des Fördervereins der Einrichtung verabschiedeten sie sich vom Schulleben an der Bildungseinrichtung im oberen Werratal und starten nun in einen neuen Lebensabschnitt.