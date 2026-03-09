Ein reges Kommen und Gehen herrschte Donnerstagabend in der Regelschule Lichte. Eltern, Kinder und ehemalige Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, sich beim Tag der offenen Tür ein Bild vom Schulalltag zu machen. Schon zum Auftakt um 17 Uhr füllte sich die Aula rasch, denn viele Besucher wollten die Schüleroper „Die goldene Gans“ erleben, die bereits im Vorfeld großen Anklang gefunden hatte. Auch im Laufe des Abends zog die Aufführung immer wieder neue Zuschauer an und sorgte für begeisterte Reaktionen.