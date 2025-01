Auch in diesem Jahr begeisterte die Regelschule „Andreas Fack“ mit einem närrischem Programm – diesmal unter dem Motto „Oktoberfest“. In farbenprächtigen Dirndln und traditionellen Lederhosen feierten die Schülerinnen und Schüler am Donnerstag, 30. Januar, und boten ein buntes und liebevoll vorbereitetes Programm dar. Tänze wurden aufgeführt, Sketche erzählt, Lieder gesunden. Die Abschlussklassen hatten den Saal getreu dem Motto festlich dekoriert und moderierten die Veranstaltung in gewohnter Tradition. Zwischen den Programmpunkten der einzelnen Klassen riefen sie zu allerlei lustigen Spielen und Wettkämpfen, wie Bierkrugstemmen oder Ballontanz, auf. Darüber hinaus hatten die 9. Klassen eine reichhaltige Verpflegung, die von süßen bis hin zu deftigen Snacks reichte, organisiert. So verbrachten die Lehrer und Schüler einen ausgelassenen Vormittag im Dorfgemeinschaftshaus Kaltenlengsfeld, das zu diesem Zweck von der Stadt Kaltennordheim freundlicherweise wieder zur Verfügung gestellt wurde. Die Regelschule bedankt sich herzlich bei allen Organisatoren und Mitwirkenden!