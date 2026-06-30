„Heute ist ein besonderer Tag, ein Tag der Freude, des Stolzes und des Feierns. Heute haltet ihr eure Abschlusszeugnisse in den Händen und habt damit ein wichtiges Kapitel eures Lebens erfolgreich abgeschlossen“, machte Katrin Bing, Schulleiterin der Staatlichen Regelschule Andreas Fack in Kaltennordheim, zu Beginn ihrer Festrede im Dorfgemeinschaftshaus Oberweid deutlich. Dort fand am vergangenen Freitagnachmittag bei einer Feierstunde die festliche Übergabe der Abschlusszeugnisse der diesjährigen Absolventen der Rhöner Bildungseinrichtung im Beisein von Eltern, Geschwistern, Lehrern und Freunden statt.