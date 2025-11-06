Als Lehrerin zu arbeiten war eigentlich schon immer der Wunsch von Anna-Maria Linke. Bereits zu Realschulzeiten und später beim Abitur in Hildburghausen fand sie Gefallen am System Bildung und fühlte sich in den von ihr besuchten Schulen wohl. „Ich hab schon überlegt, in die Wirtschaft zu gehen und dort zu arbeiten, aber nach ein paar Bewerbungsgesprächen war klar, das ist nichts für mich.“ Weit besser konnte sie sich vorstellen, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, zu unterrichten und Wissen zu vermitteln. „Mit einer Einschränkung: Es sollten größere Kinder sein, die bereits etwas geformt sind.“