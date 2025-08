Schulleiterin Anja Morneweg, Schulsachbearbeiterin Nadine Krannich und Hausmeister Rene Jauch haben an der Regelschule seit einiger Zeit eine zusätzliche Funktion: Sie sind Türöffner. Außerhalb der Pausenzeiten ist der Zugang zum Schulgelände für Schulbesucher verschlossen: Wer das Schulgrundstück von der Straßenseite aus betreten will, muss sich am Zauntor (mit Durchgriffschutz) und Kamera klingelnd bemerkbar machen. Somit ist kontrollierbar, wem man an der Schule Zutritt gewährt. Im Schulgebäude sind zudem Drückergarnituren (mit außenseitigem Knauf und Sperrfallen) getauscht worden ...