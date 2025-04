Seit dem 25. November tüftelt die Regelschule Dermbach an einem Projekt, um das Schulgelände noch attraktiver zu gestalten. Die Projektidee der Regelschule hat es unter den über 250 Projekteinreichungen unter die besten 200 Schulen deutschlandweit geschafft, die an dem Wettbewerb „Mach was! Der Handwerkswettbewerb für Schulteams“ unter Schirmherrschaft der Aktion Modernes Handwerk e.V. teilnehmen dürfen.