Im Festsaal der Wartburg in Eisenach fand eine große Auszeichnungsfeier der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V. statt. Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Wartburgkreis wurden für ihr kulturelles Engagement ausgezeichnet. Im Mittelpunkt standen junge Teilnehmende aus Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, Musikschulen und Radioprojekten, die sich über längere Zeit kreativ eingebracht und eigene künstlerische Arbeiten entwickelt hatten.