Regelschule Bettenhausen: Rekordzahl bei der Berufsmesse

In den vorhergehenden Jahren bereits mehrfach erfolgreich durchgeführt, erlebte die Berufsmesse an der Regelschule Bettenhausen am 20. Februar eine Neuauflage. Von 17 bis 19 Uhr gab es Informationen für künftige Absolventen zuhauf – es beteiligten sich mit 48 Firmen so viele Unternehmen wie noch nie. Sie boten den Schülern der 7. bis 10. Klasse Informationen über verschiedene berufliche Perspektiven an. Beratungslehrerin Heike Dreßler, die Hauptverantwortliche für die Veranstaltung, und Nicole Schadt wollten den Schülern ermöglichen, sich einen umfassenden Überblick über Ausbildungsangebote, Praktika und eventuelle Ferienjobs zu verschaffen, berichtet Schulleiterin Maria Damm: „Die Bandbreite der Unternehmen war groß. Die Messe bot den Schülern die Gelegenheit, mit Vertretern der Unternehmen in Kontakt zu treten und sich über Anforderungen sowie Bewerbungsfristen zu informieren. Die Firmen präsentierten ihr Angebot an verschiedenen Ständen, wodurch die Schüler gezielte Fragen stellen und mehr über die jeweiligen Berufsfelder erfahren konnten.“ Zahlreiche Rückmeldungen zeigen nach ihren Worten, dass die Berufsmesse einen wertvollen Beitrag zur beruflichen Orientierung der Jugendlichen leistet. Auch im nächsten Jahr ist sie wieder ein fester Bestandteil, um den Schülern, aber auch den Eltern weiterhin Einblicke in die vielfältigen Chancen in der Region und Umgebung zu gewähren.