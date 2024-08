Die Klasse 7a nach ihren Runden. Foto: Gisela Ruck

Niklas Kuchn begegnete mit seinem Vater einer Mitarbeiterin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Meiningen. Die Idee, die Arbeit der 39 ehrenamtlichen Mitarbeiter und der hauptamtlichen Koordinatorin Marcella Cagnetta Stephan zu unterstützen, war schnell geboren.

Die Realisierung – einen Spendenlauf aller Schüler der Schule – wählten die vier Zehntklässler als Thema ihrer Projektarbeit, mit der sie im März begannen. Informationszettel an alle Schüler und Lehrer wurden verfasst, eine 450 Meter lange Strecke am Ortsrand ausgewählt und abgesteckt, Sponsoren gesucht, die Versorgung mit Bratwürsten und selbstgebackenen Kuchen organisiert, alle Mitschüler der Klasse 10 in die Durchführung mit einbezogen. Mit Megaphon und grünen Shirts ausgerüstet, hielten nun am Freitag Maja, Annika, Emilian und Niklas die Organisation fest im Griff. Dirk Bartholome, Sportlehrer an der Regelschule, fungiert als Betreuer der Projektarbeit der vier Schüler.

Selbstgebackenen Kuchen zum Auffüllen der Kaloriendepots gab es am Büfett der Klasse 10. Foto: Gisela Ruck

Sich ihrer wichtigen Rolle bewusst, gaben die Mädchen und Jungen aller Altersgruppen ihr Bestes, um so viele Laufrunden wie möglich zu absolvieren. Diego Zapf (Klasse 7b) schaffte über 33 Runden, das sind 14,9 Kilometer, in einer Stunde. Die Klassenleiter zählten die Runden und feuerten wie alle Zuschauer die Sportler an. Die Klassen 5, 6 und 7 eröffneten das Sportevent, danach traten die Schüler der Klassen 8 und 9 zum Lauf an.

Einen ganz herzlichen Dank richteten Schüler und Lehrer an die Sponsoren der Laufrunden: MAN, Spengler Logistik, die Barmer Ersatzkasse und die vielen Eltern und Großeltern, die – sympathisierend mit der super Idee – den Lauf unterstützten. Matthias Henn, Einsatzleiter beim DRK Erbenhausen, Papa von Marlon aus der Klasse 7, hatte wie auch einige andere Eltern Urlaub genommen. Um den Schülern als rascher Helfer bei eventueller Gesundheitsproblemen beizustehen, war Matthias Henn der Richtige.

Die Jungs der 10 hatten den Grill im Griff. Der Erlös aus den Speisen wird für das Abschlussfest verwendet. Foto: Gisela Ruck

Im März werden die Zehntklässler ihre Projektarbeiten abschließen. Noch andere interessante Themen wurden neben der Hospizarbeit von den Schülern aufgegriffen – wie beispielsweise „Brunnen in den Rhöndörfern“ oder der Bau eines besonderen Dachzeltanhängers. Letzteres ist ein Projekt mit der Gemeinde Rhönblick und deren Kfz-affinen Bürgermeister. Der Spendenlauf war ein Thema, welches schon vor Abschluss der Projektarbeiten das Gemeinschaftsgefühl an der Schule und in der Region stärkte, enormes Engagement aller Schüler freisetzte und schließlich sogar strahlende Sieger kürte. Die erlaufene Spendensumme wird noch bekannt gegeben.