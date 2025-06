Regelschule Bettenhausen Ein Schwarm von Helfern in den Dörfern

Friedhof, Lindenplatz und Sportplatz waren in Seeba in der Kur: 16 Schüler reinigten und pflegten diese Örtlichkeiten gemeinsam mit Stefanie Kirsch. In Stedtlingen haben Norbert Zikeli und zwölf Schüler Reinigungs- und Pflegearbeiten am Basketballplatz und an Außenanlagen durchgeführt. In Wohlmuthausen reinigten die Schüler gemeinsam mit Markus Weisheit den Brunnen und pflegten das Gelände der Alten Schule. 21 Schüler sammelten in Stepfershausen gemeinsam mit Lena Roesler Müll und reinigten Schilder und Wege. Dirk Bartholome und 23 Schüler schliffen in Sülzfeld Holz und überstrichen Graffiti, während sie auch Müll sammelten.