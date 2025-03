Es ist Tradition in Bettenhausen, dass die künftigen Fünftklässler nicht nur mit den Eltern die Anmeldungen für das kommende Schuljahr vornehmen, sondern tiefgreifend und umfangreich darüber informiert werden, was diese Regelschule in dem Rhöndorf eigentlich ausmacht. Schülersprecher Hugo Schmidt (Klasse 7), Lucy Dinges (Klasse 10) und Emma Wellner (Klasse 9) führten die Gäste auf Wunsch durch die Schulräume und gaben kompetent und gerne Auskunft. Im Fachraum Biologie/Kunst/Mensch-Natur-Technik galt es in verschiedenen Quizzen die richtigen Lösungen zu finden. Ebenso war Wissen im Fachraum Deutsch/ Geschichte/Religion gefragt. Eine Vielzahl von Versuchsreihen hatte Norbert Zikeli im Fachraum Physik/Chemie aufgebaut. Im Hintergrund lief eine Präsentation zum Thema „Weltraumforschung“.